Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:00
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:13
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25
вкусняшка зверь ))
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:36
Подскажите, где копать))
В банке открыт депозит.
Хочу открыть карту-коко дебет.
Перехожу по реф ссылке.
Но, моб тел и иден код кодсвеч красным цветом.
И не отправляет данные.
Что делать,или я что не так делаю.
Спасибо.
Додано: Чет 08 кві, 2021 18:45
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))[/quote]
8,45% тільки після пролонгації.
Основне шо тіло депо гарантується.[/quote]
.[/quote
Так оно ещё и усе % хотелось бы, а не 8,45:), Фонд-то гарантирует 200 тыс. с телом и %. Понятно, что мало кто так высчитывает, тело под фонд и вперед. Но есть такой нюанс)))
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