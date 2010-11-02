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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4704470547064707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А что за рояль

А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?

Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:13

  Oktawa написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Oktawa написав:А что за рояль

А назва якої Банки з музикою у Вас асоціюється?

Ааа, я кажется поняла. Аккорд ?

Да, раньше у них символ был какой-то рояль. Сейчас его убрали. А "кодовое имя" осталось :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:17

Коко кард.
Что за зверь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:25

  Investor_K написав:Коко кард.
Что за зверь?


вкусняшка зверь ))

https://www.forward-bank.com/cards/
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:36

Подскажите, где копать))
В банке открыт депозит.
Хочу открыть карту-коко дебет.
Перехожу по реф ссылке.
Но, моб тел и иден код кодсвеч красным цветом.
И не отправляет данные.
Что делать,или я что не так делаю.
Спасибо.
195375n
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:45

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.

Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.

Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))[/quote]
8,45% тільки після пролонгації.
Основне шо тіло депо гарантується.[/quote]
.[/quote
Так оно ещё и усе % хотелось бы, а не 8,45:), Фонд-то гарантирует 200 тыс. с телом и %. Понятно, что мало кто так высчитывает, тело под фонд и вперед. Но есть такой нюанс)))
Oberon
 
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