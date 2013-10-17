Подскажите, где копать)) В банке открыт депозит. Хочу открыть карту-коко дебет. Перехожу по реф ссылке. Но, моб тел и иден код кодсвеч красным цветом. И не отправляет данные. Что делать,или я что не так делаю. Спасибо.
Квесторе_поверніться написав:Це коли квлад пролонгується.
Нет. Саму бонусную акцию Скунс объявляет на 1-2 месяца. Вешает объявление на сайте. Последнее висевшее было по 31 марта. Но в отделении выдают бумажную версию акции заверенную штампом операциониста в котором срок акции продлен по 31 мая.
Выходит, что в договоре только базовая ставка 8,45, дополнительных % нет (и на сайте сейчас в оф. условиях/тарифах тоже)-то и Фондом будет гарантироваться только 8,45%. Ну, такое))[/quote] 8,45% тільки після пролонгації. Основне шо тіло депо гарантується.[/quote] .[/quote Так оно ещё и усе % хотелось бы, а не 8,45:), Фонд-то гарантирует 200 тыс. с телом и %. Понятно, что мало кто так высчитывает, тело под фонд и вперед. Но есть такой нюанс)))
195375n написав:Подскажите, где копать)) В банке открыт депозит. Хочу открыть карту-коко дебет. Перехожу по реф ссылке. Но, моб тел и иден код кодсвеч красным цветом. И не отправляет данные. Что делать,или я что не так делаю. Спасибо.
Добрый день! Вчера наблюдался техсбой. Сегодня сервис работает корректно. Хорошего дня!