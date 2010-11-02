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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4705470647074708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
mephala
 
Повідомлень: 7189
З нами з: 07.04.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 808 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 04:42

  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.
lloydbanksua
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Повідомлень: 627
З нами з: 22.04.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 04:53

  lloydbanksua написав:
  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.

В действующих акциях коко фри не указана. В архивных - последнее продление было по 31.03.2021 https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf - так что скорее всего по 15 грн. будут брать.
Flamingo
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Повідомлень: 6099
З нами з: 20.03.15
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
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