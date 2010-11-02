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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 00:59
щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
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mephala
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Додано: Суб 10 кві, 2021 04:42
mephala написав:
щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 10 кві, 2021 04:53
lloydbanksua написав: mephala написав:
щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.
В действующих акциях коко фри не указана. В архивных - последнее продление было по 31.03.2021 https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf
- так что скорее всего по 15 грн. будут брать.
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Flamingo
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Додано: Суб 10 кві, 2021 06:29
Flamingo написав: lloydbanksua написав: mephala написав:
щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.
В действующих акциях коко фри не указана. В архивных - последнее продление было по 31.03.2021 https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf
- так что скорее всего по 15 грн. будут брать.
И в чем фишка этого Коко?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 06:50
Investor_K написав:
И в чем фишка этого Коко?
Ну так проценты на остаток (15% на сумму до 15к и 8,5%, если сумма больше), а также кешбэк, переводы и снятие наличных без комиссии.
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ingtrans
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Додано: Суб 10 кві, 2021 08:38
Кэшбек какой?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 09:06
Тут
Investor_K написав:
Кэшбек какой?
можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.
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ingtrans
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Додано: Суб 10 кві, 2021 09:10
mephala написав:
щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
День в місяць менше 1000 на рахунку...заплати 15 грн.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 кві, 2021 09:20
ingtrans написав:
Тут
Investor_K написав:
Кэшбек какой?
можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.
А что значит макс 1000
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 09:50
Investor_K написав: ingtrans написав:
Тут
Investor_K написав:
Кэшбек какой?
можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.
А что значит макс 1000
Ну Вам как мед, то и ложкой
А что будет, если на заголовок этой колонки щелкнуть? А что будет, если на эти 1000 щелкнуть?
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ingtrans
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