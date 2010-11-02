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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4705470647074708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 00:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 04:42

  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 04:53

  lloydbanksua написав:
  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.

В действующих акциях коко фри не указана. В архивных - последнее продление было по 31.03.2021 https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf - так что скорее всего по 15 грн. будут брать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:29

  Flamingo написав:
  lloydbanksua написав:
  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

Пока, вроде, ещё действует акция Коко Free, поэтому нет.

В действующих акциях коко фри не указана. В архивных - последнее продление было по 31.03.2021 https://www.forward-bank.com/about/acti ... E_free.pdf - так что скорее всего по 15 грн. будут брать.

И в чем фишка этого Коко?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Investor_K написав:И в чем фишка этого Коко?

Ну так проценты на остаток (15% на сумму до 15к и 8,5%, если сумма больше), а также кешбэк, переводы и снятие наличных без комиссии.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кэшбек какой?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Investor_K написав:Кэшбек какой?

Тут можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:10

  mephala написав:щас если снял все деньги с КоКо - придется платить 15 грн в месяц?

День в місяць менше 1000 на рахунку...заплати 15 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:20

  ingtrans написав:
  Investor_K написав:Кэшбек какой?

Тут можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.

А что значит макс 1000
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:50

  Investor_K написав:
  ingtrans написав:
  Investor_K написав:Кэшбек какой?

Тут можно посмотреть. Для дебетки смотреть на красные и синие значения.

А что значит макс 1000

Ну Вам как мед, то и ложкой :) А что будет, если на заголовок этой колонки щелкнуть? А что будет, если на эти 1000 щелкнуть?
ingtrans
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  #<1 ... 4705470647074708
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