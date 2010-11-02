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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Там много букафф. Надо бы лаконичнее
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 10 кві, 2021 14:05
Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и
И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток.
На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо.
И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:09
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