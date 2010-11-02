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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4706470747084709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Там много букафф. Надо бы лаконичнее
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Investor_K написав:Там много букафф. Надо бы лаконичнее

Да вроде и не много.
Зображення
Но следует учитывать, что это по кредитке 1000 грн, а по дебетке 300 грню
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:05

  Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?

Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и
И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток.
На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо.
И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:09

  Investor_K написав:Там много букафф. Надо бы лаконичнее

"Максимальная сумма кешбека в месяц" - куда уж лаконичнее.
Не представляю, как эта колонка может быть непонятной
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:37

  clientage написав:
  Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?

Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и
И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток.
На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо.
И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.

Шеф
а это у сберегательного лимит на бесплатное снятие?
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:50

  хуторянка написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?

Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и
И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток.
На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо.
И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.

Шеф
а это у сберегательного лимит на бесплатное снятие?

Ну да, для обнала. Кадато был лимит в день по отем текущим 25/25/100=тек/сбер/деп...
а как щас не знаю :(
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно


не 3, а цілих 6
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:День в місяць менше 1000 на рахунку...заплати 15 грн.

Не всегда, есть исключение.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:18

  ВIВ написав:
  Квесторе_поверніться написав:День в місяць менше 1000 на рахунку...заплати 15 грн.

Не всегда, есть исключение.

:?:
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