Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?
Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток. На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо. И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.
Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?
Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток. На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо. И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.
Шеф а это у сберегательного лимит на бесплатное снятие?
Striker написав:Насчёт текущего у Фарса (чтобы не бегать по темам). Можно подать заявку на оформление на сайте и не идти в отделение (нашел форму на сайте)? Как насчёт удобства использования, сначала должно упасть на карту, как у Алки? Как по времени?
Я сразу при получении КоКо открыл сбер в отд-и И помните, шо у Фарса ТРИ текущих счета, вам нужен именно сберегательный,т.к. у него есть % на остаток. На него можно сразу заходить СЭПом, ну а потом подпитывать КоКо. И со сбера можно отправлять СЭПы, открывать депо.
Шеф а это у сберегательного лимит на бесплатное снятие?
Ну да, для обнала. Кадато был лимит в день по отем текущим 25/25/100=тек/сбер/деп... а как щас не знаю