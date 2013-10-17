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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4707470847094710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:3К оборотов в месяц спасут отца русской демократии.

Там есть еще один пункт:

- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.

и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 05:45

  Aktus написав: Там есть еще один пункт: - не менше 10 безготівкових операцій; - покупок на суму від 3тис.грн.; - залишок коштів від 1тис.грн. и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?

Вряд ли. Только покупки терминал/интернет.
lloydbanksua
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Повідомлень: 632
З нами з: 22.04.20
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  #<1 ... 4707470847094710
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