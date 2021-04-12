Там есть еще один пункт:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 13 кві, 2021 05:45
|