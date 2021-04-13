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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4707470847094710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ВIВ написав:3К оборотов в месяц спасут отца русской демократии.

Там есть еще один пункт:

- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.

и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 05:45

  Aktus написав: Там есть еще один пункт: - не менше 10 безготівкових операцій; - покупок на суму від 3тис.грн.; - залишок коштів від 1тис.грн. и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?

Вряд ли. Только покупки терминал/интернет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:15

За березень року 2021 імяреки донесли в банку 10 млн грошенят
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 18:52

прошу уточнення:
чи є бонуси за відкриття рахунку "Сберегательний" або КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 21:39

  stas_rst написав:прошу уточнення:
чи є бонуси за відкриття рахунку "Сберегательний" або КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую


якщо ви про цей -https://www.forward-bank.com/deposits/documents/2021/03/taryf_oshad.pdf
то бонус там один - 7% на залишок :)
по валюті - вкусняшка!
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 22:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:то бонус там один - 7% на залишок
по валюті - вкусняшка!

гарні відсотки, однак валюту тільки ногами заносити-виносити. і конвертація з %
+ ліміт гривні до 25К. Решту - перекази на інші. Можна не встигнути із попередньою заявкою в наших реаліях для банку з мокшанським капіталом.
Треба думати.
Дякую
stas_rst
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