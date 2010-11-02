|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:27
ВIВ написав:
3К оборотов в месяц спасут отца русской демократии.
Там есть еще один пункт:
- не менше 10 безготівкових операцій;
- покупок на суму від 3тис.грн.;
- залишок коштів від 1тис.грн.
и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 05:45
Aktus написав:
Там есть еще один пункт: - не менше 10 безготівкових операцій; - покупок на суму від 3тис.грн.; - залишок коштів від 1тис.грн. и если про 3к понятно, что это покупки, то кто знает - входят ли переводы в эту десятку безналичных операций?
Вряд ли. Только покупки терминал/интернет.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 632
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:15
За березень року 2021 імяреки донесли в банку 10 млн грошенят
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37081
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1861 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:52
прошу уточнення:
чи є бонуси за відкриття рахунку "Сберегательний" або КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1321
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 кві, 2021 21:39
stas_rst написав:
прошу уточнення:
чи є бонуси за відкриття рахунку "Сберегательний" або КБ при поповненні ?
пропустив цю тему. дякую
якщо ви про цей -https://www.forward-bank.com/deposits/documents/2021/03/taryf_oshad.pdf
то бонус там один - 7% на залишок
по валюті - вкусняшка!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11176
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:22
greenozon написав:
то бонус там один - 7% на залишок
по валюті - вкусняшка!
гарні відсотки, однак валюту тільки ногами заносити-виносити. і конвертація з %
+ ліміт гривні до 25К. Решту - перекази на інші. Можна не встигнути із попередньою заявкою в наших реаліях для банку з мокшанським капіталом.
Треба думати.
Дякую
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1321
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 507 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:47
Только что оформил пенсионную карту. Пишут, что 10% на остаток грн, р2р входящие и исходящие фри. (не пенсионер)
-
gorbatiuk_v
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 28.10.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94470
|11398322
|
|
|276
|284386
|
|
|7275
|992972
|
|