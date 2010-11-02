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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4708470947104711

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:50

  gorbatiuk_v написав:vladimir_smirnov_61
не с первого раза, но оформили, пришлось подключить горячку. Форвард же перестал работать с ПФ, и теперь эти карты у них обычные дебетки и выдают их каждому пересичному.


БОМБА ньюз!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Опять не приходят СМС с для подтверждения платежа...
чето зачастили...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:11

Пенсионка - суперская карта, идеальная карта для оперрасходов.
Дают всем, не только пенсам.
Но иногда - нужно быть очень настойчивым, в случае отказа - звонить на горячку и скандалить
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:24

  mustbe написав:Но иногда - нужно быть очень настойчивым, в случае отказа - звонить на горячку и скандалить

Типичный форвард - всё сделает, чтобы отшить клиента.
Выдача карты только после обращения на горячку из отделения, и скандала :)

Этим людям вообще нужна работа?
Может лучше нанять тех, кто будет обслуживать клиентов, а не посылать?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:37

у меня такая история сегодня была) за час вложился

пришел в отделение:
- я могу оформить пенсионную карту?
- нет, вы не пенсионер
звоню в горячку:
- я могу оформить пенсионную карту?
- да
- но менеджер говорит, что нет
- это ошибка, можете
иду к зам нач отделения:
- горячка сказала, что я могу оформить карту
- не можете, нужен пенсионный
- уточните пожалуйста
- (сделав пару звонков) нет, не можете, нужен пенсионный
звоню второй раз в горячку
- менеджеры отделения отказываются оформлять карту
- связываемся с отделением, ждите
через 30 мин беганины сотрудников по офису:
-присаживайтесь, оформим карту
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 15:38

  mustbe написав:Пенсионка - суперская карта, идеальная карта для оперрасходов.

еще и кешбэк как по дебетке. +300 в копилку :mrgreen:
gorbatiuk_v
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