БОМБА ньюз!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:50
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Опять не приходят СМС с для подтверждения платежа...
чето зачастили...
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:11
Пенсионка - суперская карта, идеальная карта для оперрасходов.
Дают всем, не только пенсам.
Но иногда - нужно быть очень настойчивым, в случае отказа - звонить на горячку и скандалить
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:24
Типичный форвард - всё сделает, чтобы отшить клиента.
Выдача карты только после обращения на горячку из отделения, и скандала
Этим людям вообще нужна работа?
Может лучше нанять тех, кто будет обслуживать клиентов, а не посылать?
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:37
у меня такая история сегодня была) за час вложился
пришел в отделение:
- я могу оформить пенсионную карту?
- нет, вы не пенсионер
звоню в горячку:
- я могу оформить пенсионную карту?
- да
- но менеджер говорит, что нет
- это ошибка, можете
иду к зам нач отделения:
- горячка сказала, что я могу оформить карту
- не можете, нужен пенсионный
- уточните пожалуйста
- (сделав пару звонков) нет, не можете, нужен пенсионный
звоню второй раз в горячку
- менеджеры отделения отказываются оформлять карту
- связываемся с отделением, ждите
через 30 мин беганины сотрудников по офису:
-присаживайтесь, оформим карту
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:38
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:47
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:53
Додано: Сер 14 кві, 2021 15:54
А кому-то удалось оформить пенсионную карту в офисе? Спрашиваю, т. к. на ГЛ сказали, что пластик есть только в отделениях, а они есть далеко не везде
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