RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4709471047114712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?
cohan
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 27.09.19
Подякував: 70 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:46

  cohan написав:а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?

Не проблема.
У меня 5 мастеров
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4709471047114712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 726, 727, 728
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7276 993139
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 00:19
AleksD
Банк Альянс 1 ... 124, 125, 126
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1256 191449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 20:41
Vadim V
Альфа-Банк 1 ... 9446, 9447, 9448
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94472 11399381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 18:05
newbie

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.