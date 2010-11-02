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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:25
а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?
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cohan
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Додано: Сер 14 кві, 2021 23:46
cohan написав:
а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?
Не проблема.
У меня 5 мастеров
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mustbe
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