|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:46
Додано: Чет 15 кві, 2021 01:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мабуть, не зможу аж до кінця наступного тижня зайти у відділення... Але якщо комусь з не_пенсіонерів вдасться оформити "пенсійну" - на форумі залиште пару слів: де оформляли, як просили, що казали і т.д.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|