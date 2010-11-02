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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
а как быть с "в одни руки не более двух мастеркард"? есть у кого дебет, кредит и пенсионная мастеры?
Додано: Сер 14 кві, 2021 23:46
Додано: Чет 15 кві, 2021 01:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мабуть, не зможу аж до кінця наступного тижня зайти у відділення... Але якщо комусь з не_пенсіонерів вдасться оформити "пенсійну" - на форумі залиште пару слів: де оформляли, як просили, що казали і т.д.
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:19
Київ, проспект Соборності (Ленинградка): позвонив у відділення - Пенсійні в наявності (сказала менеджер).
Додано: Чет 15 кві, 2021 08:31
Додано: Чет 15 кві, 2021 09:43
Так що, получається на моменті можна мати
1 КоКо кред
1 КоКо дебет
1 КоКо пенс
?
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
По пенс. С утра в отделении ничего не знаем,удостоверение давайте. Горячка - не,надо удостоверение. Покурил,опять на горячку,другая - да можно,я ей -я в отделении -не дают. Ищите зав отделением ,нашел,все можно - получайте. Был с утра сегодня какой - то циркуляр по отделениям с разъяснениями. как понял из разговоров - при получении карты надо предъявлять
пенс. удостоверение,ну ,вы поняли,ксерить не надо. Настаивать на получении карты именно для соц выплат не надо - банк не работает с фондами. Надо карту с названием пенсионная.
Отказаться от страховки (15 гр),СМС (5 гр.) потом в приложении отключить - будут бесплатные пуши,причем на номер,который вы хотите.
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:33
А я вот не понял по смс по пенсионке. В тарифох написано 5 грн. за смс + 5 грн. за пуши. То есть получается бесплатного информирования нету ни при каких раскладах? Или как в обычной КоКо - оставляем включенные смс а в аппке переходим на пуши? Это сработает?
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
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