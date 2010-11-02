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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:50
Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?
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Aktus
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26
ingtrans написав: Flamingo написав:
В тарифох написано 5 грн. за смс + 5 грн. за пуши.
Вроде в тарифах:
8. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
8.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн.
8.2.шляхом PUSH-повідомлень не тарифікується
Ну а я смотрел тарифы в апке и там рисует вот так
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Flamingo
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:41
Скунс выпилил с сайта авторскую карту и друзей изи.
Осталось всего 4 карты: деб, кред, кдв, пенс.
Еще в понедельник их было 6.
Кольцо сжимается )
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mustbe
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:49
Aktus написав:
Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?
Тоже изучил тарифы и никаких отличий с коко дебет, точно так же и со сберегательным счетом - это когда некуда девать гривну....
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joik
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