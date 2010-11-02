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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47114712471347144715>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:26

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:В тарифох написано 5 грн. за смс + 5 грн. за пуши.

Вроде в тарифах:
8. Щомісячна абонентська плата за надання виписки за Рахунком Клієнта у вигляді
8.1. текстових повідомлень за допомогою Послуги «SMS-сервіс» 5 грн.
8.2.шляхом PUSH-повідомлень не тарифікується

Ну а я смотрел тарифы в апке и там рисует вот такЗображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:41

Скунс выпилил с сайта авторскую карту и друзей изи.
Осталось всего 4 карты: деб, кред, кдв, пенс.
Еще в понедельник их было 6.
Кольцо сжимается )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:49

  Aktus написав:Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?


Тоже изучил тарифы и никаких отличий с коко дебет, точно так же и со сберегательным счетом - это когда некуда девать гривну....
joik
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22

Киев, Драгоманова, открыли пенс без единого вопроса.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:02

У метро минская обучены по пенсионке
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

А как это?

9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:42

Форвард Банк Forward Bank

Открывают то без проблем, но % по пенс уже сменили. Теперь схоже с дебетной - 9 до 15тыс, 8 если больше.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:47

alter, звідки інфо?
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:47

  mikos написав:Киев, Драгоманова, открыли пенс без единого вопроса.

Ну это я их вчера пол дня напрягал, научились)
gorbatiuk_v
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