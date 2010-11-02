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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4712471347144715>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:48

  vitaliy_berdinskikh написав:А как это?

9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.

Здається якщо 6 місяців не юзати.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:48

  vitaliy_berdinskikh написав:А как это?

9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.

Как и на всех остальных картах всех остальных банков. В минус не списывает.
Востаннє редагувалось gorbatiuk_v в Чет 15 кві, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50

  mikos написав:Киев, Драгоманова, открыли пенс без единого вопроса.


как без единого? спрашивали "вам позвонили предложили или откуда узнали" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50

  alter написав:Открывают то без проблем, но % по пенс уже сменили. Теперь схоже с дебетной - 9 до 15тыс, 8 если больше.

Буквально вчера переписывался в телеграмм с оператором - никаких лимитов, на всю сумму 10%. На сайте в тарифах - аналогично. Или у Вас инсайдерская инфа в связи с толпой набежавших оформлять карту?
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:51

  joik написав:
  Aktus написав:Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?


Тоже изучил тарифы и никаких отличий с коко дебет, точно так же и со сберегательным счетом - это когда некуда девать гривну....

Про 10% на залишок не дочитався?
Скільки ж на форумі пафосних оленів, мнящіх себе свинями...:D
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Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:03

Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:alter, звідки інфо?

gorbatiuk_v написав:
  alter написав:Открывают то без проблем, но % по пенс уже сменили. Теперь схоже с дебетной - 9 до 15тыс, 8 если больше.

Буквально вчера переписывался в телеграмм с оператором - никаких лимитов, на всю сумму 10%. На сайте в тарифах - аналогично. Или у Вас инсайдерская инфа в связи с толпой набежавших оформлять карту?


Информацию дал оператор на горячей линии сегодня.
Востаннє редагувалось alter в Чет 15 кві, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04

  Искатель написав:Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?

Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:11

  gorbatiuk_v написав:
  Искатель написав:Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?

Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.

Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту?
Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:15

  Flamingo написав:А я вот не понял по смс по пенсионке. В тарифох написано 5 грн. за смс + 5 грн. за пуши. То есть получается бесплатного информирования нету ни при каких раскладах? Или как в обычной КоКо - оставляем включенные смс а в аппке переходим на пуши? Это сработает?

работает, пуш бесплатный.
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