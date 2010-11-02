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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:48
vitaliy_berdinskikh написав:
А как это?
9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Здається якщо 6 місяців не юзати.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:48
vitaliy_berdinskikh написав:
А как это?
9. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Как и на всех остальных картах всех остальных банков. В минус не списывает.
Востаннє редагувалось gorbatiuk_v
в Чет 15 кві, 2021 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:50
alter написав:
Открывают то без проблем, но % по пенс уже сменили. Теперь схоже с дебетной - 9 до 15тыс, 8 если больше.
Буквально вчера переписывался в телеграмм с оператором - никаких лимитов, на всю сумму 10%. На сайте в тарифах - аналогично. Или у Вас инсайдерская инфа в связи с толпой набежавших оформлять карту?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:51
joik написав: Aktus написав:
Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?
Тоже изучил тарифы и никаких отличий с коко дебет, точно так же и со сберегательным счетом - это когда некуда девать гривну....
Про 10% на залишок не дочитався?
Скільки ж на форумі пафосних оленів, мнящіх себе свинями...
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:54
Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:03
Квесторе_поверніться написав:alter, звідки інфо?
gorbatiuk_v написав: alter написав:
Открывают то без проблем, но % по пенс уже сменили. Теперь схоже с дебетной - 9 до 15тыс, 8 если больше.
Буквально вчера переписывался в телеграмм с оператором - никаких лимитов, на всю сумму 10%. На сайте в тарифах - аналогично. Или у Вас инсайдерская инфа в связи с толпой набежавших оформлять карту?
Информацию дал оператор на горячей линии сегодня.
Востаннє редагувалось alter
в Чет 15 кві, 2021 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:04
Искатель написав:
Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?
Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:11
gorbatiuk_v написав: Искатель написав:
Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?
Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.
Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту?
Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:15
Flamingo написав:
А я вот не понял по смс по пенсионке. В тарифох написано 5 грн. за смс + 5 грн. за пуши. То есть получается бесплатного информирования нету ни при каких раскладах? Или как в обычной КоКо - оставляем включенные смс а в аппке переходим на пуши? Это сработает?
работает, пуш бесплатный.
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