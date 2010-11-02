Искатель написав:gorbatiuk_v написав:
Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.
Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту?
Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?
Если Вы у этого человека будете "первым" рефералом, то должно работать. В данном случае отличий от оформления кокодебет не должно быть.