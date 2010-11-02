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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4712471347144715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:20

  Искатель написав:
  gorbatiuk_v написав:
  Искатель написав:Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?

Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.

Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту?
Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?

Если Вы у этого человека будете "первым" рефералом, то должно работать. В данном случае отличий от оформления кокодебет не должно быть.
gorbatiuk_v
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  #<1 ... 4712471347144715
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