Искатель написав:Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?
Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.
Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту? Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?
Если Вы у этого человека будете "первым" рефералом, то должно работать. В данном случае отличий от оформления кокодебет не должно быть.
Господа, прошу откликнуться тех,кто пользовался возможностями акции «Бонус за поточними рахунками».Клиентская поддержка убеждает, что при оформлении депозита через открытие текущего счета +++ увеличивает годовой процент по депозиту на 4,3 процента. Т.е. 8.4 или 8.5 плюс 4.3 будет 12.7 процентов годовых.Раз 5 прочитал условия акции, там нигде не указано, что если деньги уйдут с текущего счета на депозитный, предусмотренные 4.3 процента будут выплачиваться. Там речь о депозитах вообще не идет Я чего-то не понимаю, или наоборот все понимаю и это подленькая хитрость для завлечения на депозит под относительно невысокую процентную ставку?
ℹПониження облікової ставки НБУ спричинило суттєве зниження процентних ставок за депозитами у банках. З метою залучення клієнтів деякі банки почали пропонувати відкрити вклади на акційних умовах. Наприклад, за такими акційними пропозиціями банк пропонує клієнтам, які мають поточні рахунки, відкрити і депозит із додаванням до основної річної процентної ставки ще кількох відсотків.
🤔У вкладника цілком закономірно може виникнути питання, чи не буде цей депозит вважатися таким, що відкритий на індивідуальних умовах, а отже, у разі визнання банку неплатоспроможним, не буде відшкодованими Фондом гарантування вкладів?
Пояснюємо❗
Вклад на індивідуальних умовах – це такий вид депозиту, який банк відкриває вкладнику на особливих умовах, що не є поточними ринковими, а отже й не є доступними для будь-кого. Простіше кажучи, це спеціальна пропозиція для одного клієнта.
✅Акційні ж пропозиції доступні для кожного охочого відкрити депозити, а отже, надаються на загальноринкових умовах. Вся інформація про їх надання розміщена у відкритому доступі, наприклад, на сайті банку. З огляду на це, такі вклади підпадають під гарантії Фонду і у разі банкрутства банку будуть відшкодовані.
vollena71 В тому то й справа, що ніде в умовах акції "Бонус за поточними рахунками", ніде (від слова зовсім) не сказано, що це має хоч якийсь звязок з цепозитами. Мова йде лише про поточні рахунки.Ніде не вказано, що ці додаткові відсотки нараховуватимуться після перекидання коштів на депозитний рахунок
i-botanik написав:vollena71 В тому то й справа, що ніде в умовах акції "Бонус за поточними рахунками", ніде (від слова зовсім) не сказано, що це має хоч якийсь звязок з цепозитами. Мова йде лише про поточні рахунки.Ніде не вказано, що ці додаткові відсотки нараховуватимуться після перекидання коштів на депозитний рахунок
Спробуйте відкрити +++, закинути готівку туди....і не відкрити депо....і тут розкажете.