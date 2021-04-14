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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4713471447154716>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:20

  Искатель написав:
  gorbatiuk_v написав:
  Искатель написав:Интересно, а реферральная программа на пенсионные карты распространяется? Кто-нибудь узнавал?

Скорее всего да! Мне сегодня упало на пенс 50грн (40.25), карту оформлял вчера. По Форварда схеме, за Вами числиться самый первый и единственный человек, по чьей ссылке Вы оформляли первую карту и в дальнейшем бонусы за открытие новых карту получаете и Вы и он. В моем случае это, наверное менеджер банка, т.к. первую карту делал кредитку без реферала.

Тогда следующий вопрос: можно ли по уже имеющимся рефссылкам оформить пенсионную карту?
Т.е. дать свою ссылку кому-то для оформления пенсионки?

Если Вы у этого человека будете "первым" рефералом, то должно работать. В данном случае отличий от оформления кокодебет не должно быть.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа, прошу откликнуться тех,кто пользовался возможностями акции «Бонус за поточними рахунками».Клиентская поддержка убеждает, что при оформлении депозита через открытие текущего счета +++ увеличивает годовой процент по депозиту на 4,3 процента.
Т.е. 8.4 или 8.5 плюс 4.3 будет 12.7 процентов годовых.Раз 5 прочитал условия акции, там нигде не указано, что если деньги уйдут с текущего счета на депозитный, предусмотренные 4.3 процента будут выплачиваться. Там речь о депозитах вообще не идет
Я чего-то не понимаю, или наоборот все понимаю и это подленькая хитрость для завлечения на депозит под относительно невысокую процентную ставку?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:22

https://www.facebook.com/59663413045454 ... 111824247/

ФГВФЛ информирует

ℹПониження облікової ставки НБУ спричинило суттєве зниження процентних ставок за депозитами у банках. З метою залучення клієнтів деякі банки почали пропонувати відкрити вклади на акційних умовах. Наприклад, за такими акційними пропозиціями банк пропонує клієнтам, які мають поточні рахунки, відкрити і депозит із додаванням до основної річної процентної ставки ще кількох відсотків.

🤔У вкладника цілком закономірно може виникнути питання, чи не буде цей депозит вважатися таким, що відкритий на індивідуальних умовах, а отже, у разі визнання банку неплатоспроможним, не буде відшкодованими Фондом гарантування вкладів?

Пояснюємо❗

Вклад на індивідуальних умовах – це такий вид депозиту, який банк відкриває вкладнику на особливих умовах, що не є поточними ринковими, а отже й не є доступними для будь-кого. Простіше кажучи, це спеціальна пропозиція для одного клієнта.

✅Акційні ж пропозиції доступні для кожного охочого відкрити депозити, а отже, надаються на загальноринкових умовах. Вся інформація про їх надання розміщена у відкритому доступі, наприклад, на сайті банку. З огляду на це, такі вклади підпадають під гарантії Фонду і у разі банкрутства банку будуть відшкодовані.

#хочу_знати
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:36

vollena71 В тому то й справа, що ніде в умовах акції "Бонус за поточними рахунками", ніде (від слова зовсім) не сказано, що це має хоч якийсь звязок з цепозитами. Мова йде лише про поточні рахунки.Ніде не вказано, що ці додаткові відсотки нараховуватимуться після перекидання коштів на депозитний рахунок
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:42

  i-botanik написав:vollena71 В тому то й справа, що ніде в умовах акції "Бонус за поточними рахунками", ніде (від слова зовсім) не сказано, що це має хоч якийсь звязок з цепозитами. Мова йде лише про поточні рахунки.Ніде не вказано, що ці додаткові відсотки нараховуватимуться після перекидання коштів на депозитний рахунок

Спробуйте відкрити +++, закинути готівку туди....і не відкрити депо....і тут розкажете. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:42

i-botanik сегодня открывал эти счета, максимальная ставка 12,8% (8,5 + 4,3).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:8,5

Це яким макаром?
Можна підвязати Альтернативний а не Стандарт?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:53

Квесторе_поверніться именно так. Ещё и бонус от минфина получить можно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:58

  lloydbanksua написав:Квесторе_поверніться именно так. Ещё и бонус от минфина получить можно.

Ще +0,6% від 20000...це хороша ідея
Але як це розуміти?
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які раніше розміщували внесок в Forward Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:19

Квесторе_поверніться я раньше не был вкладчиком в форварде.
lloydbanksua
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