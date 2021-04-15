Это где-то в документах прописывается, или нужно поверить банку на слово?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:23
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:29
А смысл ему обманывать? Получить в ответ кучу жалоб в НБУ? Оно ему надо?
А если форс-мажор какой в виде ВА, то будет недополученная прибыль в максимум треть от надбавки. Но это имхо совсем некритично при таком сценарии.
Да даже если вообще не выплатит тот бонус то же не те суммы что б уж сильно переживать. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 15 кві, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 кві, 2021 20:33
i-botanik Завтра буду открывать депо - узнаю, но я предварительно уточнял, сказали, что отдельно прописываются условия на счёт бонуса и их выплаты на счёт раз в квартал.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Учора в застосунку прийшло нагадування, що з квітня за дебетовою КОКО акція «КОКО free» уже всьо
Півмісяця пройшло. Не дуже швидко реагують із нагадуваннями.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну свиньи тут этот момент вычислили еще 2 недели назад . А не свиньям которые вдруг снимали с карты суммы и делали остаток <1000 - чтобы не платить 15 грн. есть еще полмесяца чтобы обеспечить бесплатность покупками "сферических морковок в вакууме"
Так что по любэ спасибо шо напомнили. Могли бы и просто комис списать через 2 недели. Так что напоминалка - как раз проявление лояльности банка к клиентам, что само по себе для скунса весьма необычно
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:34
така історія з операцією і балансом:
Увечері 14-го заправився з дебетки
Списало Н-суму
Досі у виписці 15000
То відсотки на 15К досі, чи десь в глибинах головного комп'ютера Скунса уже все рахують за мінусом суми операції ?
І якщо я правильно розумію, виводити КБ тільки після списання витрати у виписці, а потім уже доливати до 15К ?
Дякую!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:38
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
так
Востаннє редагувалось Aktus в П'ят 16 кві, 2021 07:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:08
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