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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4714471547164717>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:23

  lloydbanksua написав:i-botanik сегодня открывал эти счета, максимальная ставка 12,8% (8,5 + 4,3).

Это где-то в документах прописывается, или нужно поверить банку на слово?
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:29

  i-botanik написав:Это где-то в документах прописывается, или нужно поверить банку на слово?


А смысл ему обманывать? Получить в ответ кучу жалоб в НБУ? Оно ему надо?
А если форс-мажор какой в виде ВА, то будет недополученная прибыль в максимум треть от надбавки. Но это имхо совсем некритично при таком сценарии.
Да даже если вообще не выплатит тот бонус то же не те суммы что б уж сильно переживать. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 15 кві, 2021 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:33

i-botanik Завтра буду открывать депо - узнаю, но я предварительно уточнял, сказали, что отдельно прописываются условия на счёт бонуса и их выплаты на счёт раз в квартал.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Учора в застосунку прийшло нагадування, що з квітня за дебетовою КОКО акція «КОКО free» уже всьо :D

Півмісяця пройшло. Не дуже швидко реагують із нагадуваннями. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:Півмісяця пройшло. Не дуже швидко реагують із нагадуваннями. :(
Ну свиньи тут этот момент вычислили еще 2 недели назад :). А не свиньям которые вдруг снимали с карты суммы и делали остаток <1000 - чтобы не платить 15 грн. есть еще полмесяца чтобы обеспечить бесплатность покупками "сферических морковок в вакууме" ;)
Так что по любэ спасибо шо напомнили. Могли бы и просто комис списать через 2 недели. Так что напоминалка - как раз проявление лояльности банка к клиентам, что само по себе для скунса весьма необычно
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:34

така історія з операцією і балансом:
Увечері 14-го заправився з дебетки
Списало Н-суму
Досі у виписці 15000
То відсотки на 15К досі, чи десь в глибинах головного комп'ютера Скунса уже все рахують за мінусом суми операції ?
І якщо я правильно розумію, виводити КБ тільки після списання витрати у виписці, а потім уже доливати до 15К ?
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:38

  stas_rst написав:Увечері 14-го заправився з дебетки
...
виводити КБ тільки після списання витрати у виписці, а потім уже доливати до 15К ?

Так операция проведётся только сегодня, а то и в понедельник.

Выводить кб - в любой опердень. Просто после вывода - пульнуть куданить перелимит
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:виводити КБ тільки після списання витрати у виписці, а потім уже доливати до 15К
так
Востаннє редагувалось Aktus в П'ят 16 кві, 2021 07:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 07:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:пульнуть куданить перелимит

но именно толкнуть (а то вдруг кто "пульнуть" не так поймет :) )
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:08

  Aktus написав:Я так понял, что преимуществ перед коко-дебеткой у этой "пенсионки" нет?
И нужна она только тем, у кого в дебетки уже не впихуется (есть 15к)?

10% годовых с доступностью к деньгам 24/7 это разве не преймущество?
pontardawe88
 
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