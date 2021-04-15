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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:56
mustbe написав:
Выводить кб - в любой опердень. Просто после вывода - пульнуть куданить перелимит
Только надо учитывать что выводимый кишмиш проведется по счету следующим днем. Поэтому "пулять-толкачкой" надо на следующий рабочий день после инициации вывода
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Flamingo
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