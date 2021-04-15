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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4714471547164717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Выводить кб - в любой опердень. Просто после вывода - пульнуть куданить перелимит
Только надо учитывать что выводимый кишмиш проведется по счету следующим днем. Поэтому "пулять-толкачкой" надо на следующий рабочий день после инициации вывода
Flamingo
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  #<1 ... 4714471547164717
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