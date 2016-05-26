Только надо учитывать что выводимый кишмиш проведется по счету следующим днем. Поэтому "пулять-толкачкой" надо на следующий рабочий день после инициации вывода
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 08:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:05
уже недавно пройшла оплата заправки, вивів КБ + в межах 15К добив різницю тянучкою.
Коли проведеться КБ, уже не важливо (110грн погоди не роблять), бо витрат не планую поки по Скунсу.
На моменті тільки заправки 3%. І то на окремих, де додаток без прив"язаної Ньюшки.
Таке уточнення - коли Скунс нараховує відсотки ? після 18-ї чи вночі за попередній день? Ну, щоб добивати коректно після появи старих операцій у виписці ?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Получил только что пенсионную в Запорожье. В настройках управление смс-сервисом надо включить смс-сервис чтобы не платить 5 грн?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:49
При получении не уточняли, не изменился там процент на остаток (10%)? А то вчера здесь кто то писал, что оператор на горячей линии сказал: "9% до 15тыс, 8% если больше".
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:19
Питання цікаве, але для мене не принципове. Налаштований (якщо ще щось негативне не випливе на форумі) - в четвер-п'ятницю оформити ще й "пенсійну" на додачу до кредитки і дебетки
Додано: П'ят 16 кві, 2021 16:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
А щодо пушів і платних смс - є визначеність? Чи я пропустив..?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Размер % на пенсионную не уточнял. В приложении рисует 8,5%
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