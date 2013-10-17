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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4715471647174718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:питання про час нарахування/фіксації суми для нарахування протягом доби

протягом доби нічого не нараховується, бо немає сенсу. Одна дата - один залишок.

Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aktus написав:Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
На остаток по счету после всех проводок или на доступный остаток, не включая заблокированные, но еще не проведенные суммы?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:56

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:азмер % на пенсионную не уточнял. В приложении рисует 8,5%

Где Вы это видите? Я в приложении вижу 10%, ну и в тарифах тоже.

теперь и у меня 10%. а было 8,5%. в разделе информация-тарифы смотрел
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:03

  Aktus написав:нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.

Откуда такая уверенность, что момент фиксации - именно полночь ?
Совсем не факт
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Откуда такая уверенность

Там же написано - "условно говоря". Просто для лучшего понимания, что нет начисления в течение суток, а лишь один раз за дату.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:20

  Aktus написав:%% нараховуються на залишок по даті. Якщо ваша операція проведеться о 23:59, то вона вплине на залишок на цю дату.

На остаток - конечно повлияет. А вот на проценты за эту дату - не факт.

  Aktus написав:нет начисления в течение суток, а лишь один раз за дату.

Ну, ежу понятно, что не начисляют каждые полчаса. Начисление - посуточно.
Но вопрос о о моменте фиксации остаётся открытым.
Возможно - полночь. А может и нет. Науке это не известно

  Aktus написав:Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00

Теоретически - могут начислять и в 19:00 по остатку на 18:00, к примеру.
Число 24 - с потолка
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:38

тема сисек не раскрыта :)
і сума гранична до 15% - то зовсім копійки на виході, одне меню в МакДі, а от цікаво, коли Скунс відсікає баланс для добового розрахунку.
mustbe логічно написав: усі наші гіпотези - індивідуально адаптовані.
А правильну відповідь знає Скунс.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 07:47

  stas_rst написав:А правильну відповідь знає Скунс.

Я тоже знаю: проценты начисляются на остаток на конец дня. )

Но "конец дня" - размытое определение.
Это может быть и 18, и 21, и 24 часа.
Зависит от реализации. О которой куры вряд ли знают точно
mustbe
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