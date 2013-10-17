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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09
stas_rst написав:
питання про час нарахування/фіксації суми для нарахування протягом доби
протягом доби нічого не нараховується, бо немає сенсу. Одна дата - один залишок.
Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50
Aktus написав:
Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
На остаток по счету после всех проводок или на доступный остаток, не включая заблокированные, но еще не проведенные суммы?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:56
ingtrans написав: andreyiskra написав:
азмер % на пенсионную не уточнял. В приложении рисует 8,5%
Где Вы это видите? Я в приложении вижу 10%, ну и в тарифах тоже.
теперь и у меня 10%. а было 8,5%. в разделе информация-тарифы смотрел
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:03
Aktus написав:
нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
Откуда такая уверенность, что момент фиксации - именно полночь ?
Совсем не факт
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mustbe
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:08
mustbe написав:
Откуда такая уверенность
Там же написано - "условно говоря". Просто для лучшего понимания, что нет начисления в течение суток, а лишь один раз за дату.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:20
Aktus написав:
%% нараховуються на залишок по даті. Якщо ваша операція проведеться о 23:59, то вона вплине на залишок на цю дату.
На остаток - конечно повлияет. А вот на проценты за эту дату - не факт.
Aktus написав:
нет начисления в течение суток, а лишь один раз за дату.
Ну, ежу понятно, что не начисляют каждые полчаса. Начисление - посуточно.
Но вопрос о о моменте фиксации остаётся открытым.
Возможно - полночь. А может и нет. Науке это не известно
Aktus написав:
Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00
Теоретически - могут начислять и в 19:00 по остатку на 18:00, к примеру.
Число 24 - с потолка
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:38
тема сисек не раскрыта
і сума гранична до 15% - то зовсім копійки на виході, одне меню в МакДі, а от цікаво, коли Скунс відсікає баланс для добового розрахунку. mustbe
логічно написав: усі наші гіпотези - індивідуально адаптовані.
А правильну відповідь знає Скунс.
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stas_rst
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Додано: Суб 17 кві, 2021 07:47
stas_rst написав:
А правильну відповідь знає Скунс.
Я тоже знаю: проценты начисляются на остаток на конец дня. )
Но "конец дня" - размытое определение.
Это может быть и 18, и 21, и 24 часа.
Зависит от реализации. О которой куры вряд ли знают точно
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mustbe
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:03
Вот не понимаю чего вы спорите... Есть же чОткий инструмент контроля - выписка. Вот если сумма провелась в выписке текущим днем - то она учтена за этот день для начисления %%. Соответственно - не провелась - не учтена - %% не будет. Для того чтобы все было как надо - стараться надо все проводить в опер-время опер-дня. Понятно что ситуации бывают разные. Но если вы в 23-58 вдруг вспомнили что вам что-то надо долить/вывести - то ИМХО уже "поздно пить боржоми" - надо "расслабиться и получить удовольствие".
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:08
Flamingo написав:
если сумма провелась в выписке текущим днем - то она учтена за этот день для начисления %%
Скорее всего - так и есть.
Но на 100% - я в этом не уверен
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П'ят 16 кві, 2021 19:31
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