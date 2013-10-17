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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4716471747184719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот не понимаю чего вы спорите...

А поговорить
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность :) Коли захоче, тоді й може наступити.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:18

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Вот не понимаю чего вы спорите...

А поговорить
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность :) Коли захоче, тоді й може наступити.

Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:22

Квесторе_поверніться я вище писав про це :) але ж принцип :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:23

  Квесторе_поверніться написав:Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.

Нет. Цена вопроса может быть гораздо выше.
Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:31

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?

а якщо дебетка не одна ? а не одна пенсійна ? а, не дай бог, залишок по кредитці прораховують після 18:00 РД.
Так - імхо, перше, що прилетіло. Можу помилятись
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:32

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?

В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.
Проценты будут тикать с пт или с пн ?
Цена вопроса:
200000 * 0.1 / 365 * 3 * 0.805 = 132 грн
mustbe
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  #<1 ... 4716471747184719
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