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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:15
А поговорить
Flamingo написав:
Вот не понимаю чего вы спорите...
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность
Коли захоче, тоді й може наступити.
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stas_rst
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:18
stas_rst написав:
А поговорить
Flamingo написав:
Вот не понимаю чего вы спорите...
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность
Коли захоче, тоді й може наступити.
Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:22
Квесторе_поверніться
я вище писав про це
але ж принцип
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stas_rst
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:23
Квесторе_поверніться написав:
Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.
Нет. Цена вопроса может быть гораздо выше.
Лень считать, но это могут быть сотни гривен
Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения
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mustbe
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:26
mustbe написав:
Лень считать, но это могут быть сотни гривен
Це при яких розкладах?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:31
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Лень считать, но это могут быть сотни гривен
Це при яких розкладах?
а якщо дебетка не одна ? а не одна пенсійна ? а, не дай бог, залишок по кредитці прораховують після 18:00 РД.
Так - імхо, перше, що прилетіло. Можу помилятись
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stas_rst
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:32
Квесторе_поверніться написав: mustbe написав:
Лень считать, но это могут быть сотни гривен
Це при яких розкладах?
В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.
Проценты будут тикать с пт или с пн ?
Цена вопроса:
200000 * 0.1 / 365 * 3 * 0.805 = 132 грн
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mustbe
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П'ят 16 кві, 2021 19:31
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