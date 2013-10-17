Додано: Суб 17 кві, 2021 09:34

mustbe написав: В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.

Проценты будут тикать с пт или с пн ? В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.Проценты будут тикать с пт или с пн ?

Есть несколько аспектов при ответе на данный вопрос1. Пофиг када в течение ОПЕРдня биллингуется операция(и приходная и расходная), но если она попала в выписку текущим оперднем, то %% на сумму СНЯТИЯ НЕ начисляются за этот опердн, а на сумму ПОПОЛНЕНИЯ -- со следующего КАЛдн.Т.е. в вашем случ. %% должны тикать с Сб.Подобный биллинг банки могут юзаю для всех счетов, но чаще для депозитных.2. У некоторых банков с % на текущий/карточный счет используется правило "начисление %% на остаток на конец/начало дня". Т.е. какой-бы не был движняк по счету, но если на конец дня есть сумма S, то на нее и нечисляется ежедневный %.Однако и здесь есть особенности. Некоторые банки НЕ начисляют ЕЖЕДНЕВНЫЙ % на НОВЫЙ приход. Т.е. если вчера вечером на счету было 10К, седня пришло 5К, то на только на 10К будет начислен ежедневный %, а на 15К(10+5) бкдет начислен % со след. калдн.ОднакоЕсли на счету было 10К, и имярек в течение дня снял 5К и вернул 5К, то % таки начислят на 10К, т.е. вернулить старые средства. Отдельный вар. если вернулось 7К (снималось то 5К). Не знаю как настроен тут биллинг, программеры могут заточить правило: шо если приход больше расхода, то % капают со сл. дня на ВСЮ сумму прихода.И всю эту галиматью в методичках для саппорта не излагают, в Тарифах и Регламенте не прописывают, есть только отрывочные сведения и зацепки и только свин може нарыть эту инф-ю :@)