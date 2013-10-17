А поговорить
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность Коли захоче, тоді й може наступити.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:18
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:23
Нет. Цена вопроса может быть гораздо выше.
Лень считать, но это могут быть сотни гривен
Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:26
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:31
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:32
Додано: Суб 17 кві, 2021 09:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Есть несколько аспектов при ответе на данный вопрос
1. Пофиг када в течение ОПЕРдня биллингуется операция(и приходная и расходная), но если она попала в выписку текущим оперднем, то %% на сумму СНЯТИЯ НЕ начисляются за этот опердн, а на сумму ПОПОЛНЕНИЯ -- со следующего КАЛдн.
Т.е. в вашем случ. %% должны тикать с Сб.
Подобный биллинг банки могут юзаю для всех счетов, но чаще для депозитных.
2. У некоторых банков с % на текущий/карточный счет используется правило "начисление %% на остаток на конец/начало дня". Т.е. какой-бы не был движняк по счету, но если на конец дня есть сумма S, то на нее и нечисляется ежедневный %.
Однако и здесь есть особенности. Некоторые банки НЕ начисляют ЕЖЕДНЕВНЫЙ % на НОВЫЙ приход. Т.е. если вчера вечером на счету было 10К, седня пришло 5К, то на только на 10К будет начислен ежедневный %, а на 15К(10+5) бкдет начислен % со след. калдн.
Однако Если на счету было 10К, и имярек в течение дня снял 5К и вернул 5К, то % таки начислят на 10К, т.е. вернулить старые средства. Отдельный вар. если вернулось 7К (снималось то 5К). Не знаю как настроен тут биллинг, программеры могут заточить правило: шо если приход больше расхода, то % капают со сл. дня на ВСЮ сумму прихода.
И всю эту галиматью в методичках для саппорта не излагают, в Тарифах и Регламенте не прописывают, есть только отрывочные сведения и зацепки и только свин може нарыть эту инф-ю :@)
Додано: Суб 17 кві, 2021 09:40
Короче - зависит от реализации.
Которую никто кроме разрабов не знает.
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:09
Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
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