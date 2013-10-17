RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4716471747184719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Вот не понимаю чего вы спорите...

А поговорить
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность :) Коли захоче, тоді й може наступити.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 27.02.19
Подякував: 517 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:18

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:Вот не понимаю чего вы спорите...

А поговорить
Ми не сперечаємось, ми намагаємось зрозуміти "точку біфуркації". А вона, сцуко, лічность :) Коли захоче, тоді й може наступити.

Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37121
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:22

Квесторе_поверніться я вище писав про це :) але ж принцип :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 27.02.19
Подякував: 517 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:23

  Квесторе_поверніться написав:Ціну питання вже давно порахували...вона пару грн.

Нет. Цена вопроса может быть гораздо выше.
Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Самая правдоподобная теория: момент фиксации - полночь.
Ввиду её простоты и очевидности, а также отсутствия других теорий - её и придерживаемся )
Просто выше так уверенно об этом говорили, что думал, что есть какие-то этому подтверждения
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37121
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:31

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?

а якщо дебетка не одна ? а не одна пенсійна ? а, не дай бог, залишок по кредитці прораховують після 18:00 РД.
Так - імхо, перше, що прилетіло. Можу помилятись
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 27.02.19
Подякував: 517 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:32

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Лень считать, но это могут быть сотни гривен

Це при яких розкладах?

В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.
Проценты будут тикать с пт или с пн ?
Цена вопроса:
200000 * 0.1 / 365 * 3 * 0.805 = 132 грн
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:В пятницу в 23:45 на пенсионку приехал сэп на 200к, в выписке он виден этим днём.
Проценты будут тикать с пт или с пн ?

Есть несколько аспектов при ответе на данный вопрос :)
1. Пофиг када в течение ОПЕРдня биллингуется операция(и приходная и расходная), но если она попала в выписку текущим оперднем, то %% на сумму СНЯТИЯ НЕ начисляются за этот опердн, а на сумму ПОПОЛНЕНИЯ -- со следующего КАЛдн.
Т.е. в вашем случ. %% должны тикать с Сб.
Подобный биллинг банки могут юзаю для всех счетов, но чаще для депозитных.
2. У некоторых банков с % на текущий/карточный счет используется правило "начисление %% на остаток на конец/начало дня". Т.е. какой-бы не был движняк по счету, но если на конец дня есть сумма S, то на нее и нечисляется ежедневный %.
Однако и здесь есть особенности. Некоторые банки НЕ начисляют ЕЖЕДНЕВНЫЙ % на НОВЫЙ приход. Т.е. если вчера вечером на счету было 10К, седня пришло 5К, то на только на 10К будет начислен ежедневный %, а на 15К(10+5) бкдет начислен % со след. калдн.
Однако :) Если на счету было 10К, и имярек в течение дня снял 5К и вернул 5К, то % таки начислят на 10К, т.е. вернулить старые средства. Отдельный вар. если вернулось 7К (снималось то 5К). Не знаю как настроен тут биллинг, программеры могут заточить правило: шо если приход больше расхода, то % капают со сл. дня на ВСЮ сумму прихода.

И всю эту галиматью в методичках для саппорта не излагают, в Тарифах и Регламенте не прописывают, есть только отрывочные сведения и зацепки и только свин може нарыть эту инф-ю :@)
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34091
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4074 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:40

Короче - зависит от реализации.
Которую никто кроме разрабов не знает.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5390
З нами з: 27.12.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:09

Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
195375n
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 14.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4716471747184719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 110, 111, 112
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
1116 169043
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 06:13
lloydbanksua
Банк Альянс 1 ... 126, 127, 128
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1278 194411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 20:53
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 9447, 9448, 9449
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94485 11404708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 19:31
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.