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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4717471847194720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:53

Так никто и не ответил, где пуши подключать по карте? СМС видно где, а пуши только горячка? И 15 грн берут если карта не активирована?
sonechko
 
Повідомлень: 212
З нами з: 23.02.15
Подякував: 65 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 11:57

  sonechko написав:Так никто и не ответил, где пуши подключать по карте? СМС видно где, а пуши только горячка? И 15 грн берут если карта не активирована?

Яка карта?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37123
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:00

sonechko, в Насройках в апликухе поройтесь.
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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 34094
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2686 раз.
Подякували: 4075 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:24

кстати, говорили на горячке, если смс-информирование отключено, то и "услуга смс-информирования с пуш-сервисом" не включится. а у меня включилось. по крайней мере, тумблер :)
tuxpuk
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Повідомлень: 4
З нами з: 17.04.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:30

  195375n написав:Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.

Прекрасно! По коко кредитке тоже? Это новшество или так было и раньше? А то без отделения гашение кредитки становится все проблематичней
valya
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Повідомлень: 1475
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  #<1 ... 4717471847194720
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