Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 11:53
Так никто и не ответил, где пуши подключать по карте? СМС видно где, а пуши только горячка? И 15 грн берут если карта не активирована?
sonechko
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Додано: Суб 17 кві, 2021 11:57
sonechko написав:
Так никто и не ответил, где пуши подключать по карте? СМС видно где, а пуши только горячка? И 15 грн берут если карта не активирована?
Яка карта?
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:00
sonechko
, в Насройках в апликухе поройтесь.
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 17 кві, 2021 12:30
195375n написав:
Может кому пригодится.
Пополнять карту ,без комис, быстро.
Возможно через
терминал EasyPay
Они есть много и часто)))
Выбрать банки-
Форвард-пополнение по номеру карты-вводим моб тел.
Деньги зачисляются сразу.
Прекрасно! По коко кредитке тоже? Это новшество или так было и раньше? А то без отделения гашение кредитки становится все проблематичней
valya
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