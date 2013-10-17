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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 11:53
Так никто и не ответил, где пуши подключать по карте? СМС видно где, а пуши только горячка? И 15 грн берут если карта не активирована?
Додано: Суб 17 кві, 2021 11:57
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:24
кстати, говорили на горячке, если смс-информирование отключено, то и "услуга смс-информирования с пуш-сервисом" не включится. а у меня включилось. по крайней мере, тумблер
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:30
Прекрасно! По коко кредитке тоже? Это новшество или так было и раньше? А то без отделения гашение кредитки становится все проблематичней
Додано: Суб 17 кві, 2021 12:58
valya .
По кредитке не подскажу.
карту-дебетку только открыла, выясняла как пополнить безпроблемно, кроме отделения банка.. других карт банков кроме приват нет.
В супермаркете стоят, попробовала.
Комис тоже нет.
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:18
по поводу "кококард пенсионная" в курсе?
10% на остаток без ограничения по сумме, открыть может любой желающий.
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:40
Вы б узнали срок проводки пополнения через изи шайтан машины.
А то окажется, что дней 7)
Будет немного больно по Дб, и сильно больно по КК.)
Додано: Суб 17 кві, 2021 13:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
я вам скажу, по кк комфортнее и быстрее всего проходят те проводки, которые с другой карты банка, сохраненной в форвард онлайн.
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:09
По поводу "Акционого" депозита - в договоре указывается только базовая ставка (8.5% в моем случае), но начальник отделения заявила, что в понедельник должна прийти смс с графиком выплат кешбека.
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