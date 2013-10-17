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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:03
lloydbanksua написав:
По поводу "Акционого" депозита - в договоре указывается только базовая ставка (8.5% в моем случае), но начальник отделения заявила, что в понедельник должна прийти смс с графиком выплат кешбека.
там же вроде доп бумажка дается с условиями этими
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:09
увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі
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Goodman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:12
Goodman написав:
увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі
ха-ха, да, лимит шиш - но мониторинг в pvbki ежемесячно исправно делают
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cohan
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