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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 18:03
lloydbanksua написав:
По поводу "Акционого" депозита - в договоре указывается только базовая ставка (8.5% в моем случае), но начальник отделения заявила, что в понедельник должна прийти смс с графиком выплат кешбека.
там же вроде доп бумажка дается с условиями этими
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cohan
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:09
увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі
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Goodman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 18:12
Goodman написав:
увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі
ха-ха, да, лимит шиш - но мониторинг в pvbki ежемесячно исправно делают
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cohan
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:10
cohan да, но эта бумажка не является частью договора.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:43
lloydbanksua
расскажите, что за магическая бумажка - о чём повествует?
Наверное, есть чуток смысл подождать...учётка растёт - депозиты тоже пойдут врост?
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idealstorm
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:45
idealstorm написав:
Наверное, есть чуток смысл подождать...учётка растёт - депозиты тоже пойдут врост?
тут наперво 21-е пережить нужно.
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Goodman
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:53
Goodman
что там ужо ждете?
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idealstorm
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Додано: Суб 17 кві, 2021 19:56
idealstorm про текущие счета +/++/+++ и доп. бонусы при оформлении депо через эти счета.
Учетка особо не повлияет на ставки из-за переизбытка ликвидности.
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lloydbanksua
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