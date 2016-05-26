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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4719472047214722>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:03

  lloydbanksua написав:По поводу "Акционого" депозита - в договоре указывается только базовая ставка (8.5% в моем случае), но начальник отделения заявила, что в понедельник должна прийти смс с графиком выплат кешбека.


там же вроде доп бумажка дается с условиями этими
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:09

такие били надежди ....

увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:12

  Goodman написав:увидел входящий знакомий и родной номер от форварда ,
сразу радость - может лимит?
вигвам - ви посоветуете знакомим банк?? 00,,,,99
посоветовал - пі пі пі


ха-ха, да, лимит шиш - но мониторинг в pvbki ежемесячно исправно делают
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:10

cohan да, но эта бумажка не является частью договора.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:43

lloydbanksua
расскажите, что за магическая бумажка - о чём повествует?

Наверное, есть чуток смысл подождать...учётка растёт - депозиты тоже пойдут врост?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  idealstorm написав:Наверное, есть чуток смысл подождать...учётка растёт - депозиты тоже пойдут врост?
тут наперво 21-е пережить нужно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:53

Goodman
что там ужо ждете?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:56

idealstorm про текущие счета +/++/+++ и доп. бонусы при оформлении депо через эти счета.
Учетка особо не повлияет на ставки из-за переизбытка ликвидности.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:03

  tuxpuk написав:по поводу "кококард пенсионная" в курсе?
10% на остаток без ограничения по сумме, открыть может любой желающий.

Кілька попередніх сторінок даного топіку присвячено обговоренню
:roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 23:29

  tuxpuk написав:по поводу "кококард пенсионная" в курсе?
10% на остаток без ограничения по сумме, открыть может любой желающий.

Видимо многие уже в курсе, я вчера дебетку обычную открывал так при мне пенсионную двое делали, не пенсионеры ))) надо будет и себе взять.
unicdima
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