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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 00:45
Goodman написав:
тут наперво 21-е пережить нужно.
А что будет 21-го числа?
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lubopytnaya
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