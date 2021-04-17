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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4719472047214722

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 00:45

  Goodman написав: тут наперво 21-е пережить нужно.

А что будет 21-го числа?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 05:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:А что будет 21-го числа?

очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал. :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:32

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А что будет 21-го числа?

очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал. :-)


думаете, скажет Форварду сворачиваться? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

тут вон Сбер свернуть не могут, никто не подписывается на замену, до второго потока ничего не изменится, можно не переживать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:тут вон Сбер свернуть не могут,

Сбєр це не економіка...це геополітика.
Має бути банка в Україні яку повністю контролює супостат пу.
А Фарс це дитя Таріко з яким він застряг в Неньці Україні.
І якщо банка піде геть буде жаль.
Вона зараз центрова і для свинорилів і для деполюдей.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 10:20

  unicdima написав:
  tuxpuk написав:по поводу "кококард пенсионная" в курсе?
10% на остаток без ограничения по сумме, открыть может любой желающий.

Видимо многие уже в курсе, я вчера дебетку обычную открывал так при мне пенсионную двое делали, не пенсионеры ))) надо будет и себе взять.

И, возможно, имеет смысл поторопиться. Был в пятницу в одном отделении, так мне сказали что у них пластика в наличии уже нет и больше не предвидится. Правда, в в другом выдали без проблем.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:23

Іngtrans, там є іменний пластик.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Вона зараз центрова і для свинорилів і для деполюдей.
90% деполюдей про форвард банк даже не слышали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:27

Vitaliian, і це плюс.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:30

  Квесторе_поверніться написав:Vitaliian, і це плюс.

в принципе да если б там людей было как в привате то и ставки были бы такие же
vitaliian
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  #<1 ... 4719472047214722
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