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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 00:45
Goodman написав:
тут наперво 21-е пережить нужно.
А что будет 21-го числа?
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lubopytnaya
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Додано: Нед 18 кві, 2021 05:17
lubopytnaya написав:
А что будет 21-го числа?
очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал.
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Goodman
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:32
Goodman написав: lubopytnaya написав:
А что будет 21-го числа?
очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал.
думаете, скажет Форварду сворачиваться?
тут вон Сбер свернуть не могут, никто не подписывается на замену, до второго потока ничего не изменится, можно не переживать
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cohan
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:02
cohan написав:
тут вон Сбер свернуть не могут,
Сбєр це не економіка...це геополітика.
Має бути банка в Україні яку повністю контролює супостат пу.
А Фарс це дитя Таріко з яким він застряг в Неньці Україні.
І якщо банка піде геть буде жаль.
Вона зараз центрова і для свинорилів і для деполюдей.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 10:20
unicdima написав: tuxpuk написав:
по поводу "кококард пенсионная" в курсе?
10% на остаток без ограничения по сумме, открыть может любой желающий.
Видимо многие уже в курсе, я вчера дебетку обычную открывал так при мне пенсионную двое делали, не пенсионеры ))) надо будет и себе взять.
И, возможно, имеет смысл поторопиться. Был в пятницу в одном отделении, так мне сказали что у них пластика в наличии уже нет и больше не предвидится. Правда, в в другом выдали без проблем.
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ingtrans
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:23
Іngtrans, там є іменний пластик.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:26
Квесторе_поверніться написав:
Вона зараз центрова і для свинорилів і для деполюдей.
90% деполюдей про форвард банк даже не слышали.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:27
Vitaliian, і це плюс.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 кві, 2021 11:30
Квесторе_поверніться написав:Vitaliian
, і це плюс.
в принципе да если б там людей было как в привате то и ставки были бы такие же
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vitaliian
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