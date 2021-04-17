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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4720472147224723

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:53

  _PORT_UA написав:Добрый день. Не подскажете по доллару какой сейчас процент по Ощадному счету?

2,5%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:59

  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А что будет 21-го числа?

очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал. :-)

Есть дела и поважнее:

Тяжёлый понедельник Тарико

В дни проведения Красноярского экономического форума особенно заметны те, кто в нынешнем году не приехал в Сибирь поучаствовать. Среди таких бизнесменов - владелец "Русского Стандарта" банкстер Рустам Тарико, который в последнее время избегает появлений на публике, если не считать публикой груз фотомоделей, которых он возил с собой на личном самолёте на новогодний отдых на Мальдивские острова.

Сейчас у Тарико скорее груз проблем. На понедельник назначено заседание апелляционного суда по иску Ситибанка, представляющего интересы кредиторов Тарико. Скандальный бизнесмен, живущий по принципу "Всех, кому должен, - прощаю", задолжал держателям облигаций уже более 800 млн долл., полученных под залог акций банка. Неподкупный московский арбитраж вынес решение в его пользу, что привело к настоящей буре в судебных инстанциях: теперь похоже, что в апелляции Тарико уже не выдержать. Его юридическая позиция строится на остроумном мнении его юристов - никакого залога не было и нет в природе, а при подписании договоров, где он фигурировал, представители Тарико совершили ошибку. Поэтому ни денег своих, ни акций банка кредиторам не видать. В этой связи заседание суда 19 апреля будет, вероятно, не менее интересным, чем даже Красноярский форум.

https://t.me/banksta/14785
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:09

  Вкладчик1234 написав:
  Goodman написав:
  lubopytnaya написав:А что будет 21-го числа?

очередное послание ВВП к ЗК.
в прошлом годе ракетами пугал. :-)

Есть дела и поважнее:

Тяжёлый понедельник Тарико

В дни проведения Красноярского экономического форума особенно заметны те, кто в нынешнем году не приехал в Сибирь поучаствовать. Среди таких бизнесменов - владелец "Русского Стандарта" банкстер Рустам Тарико, который в последнее время избегает появлений на публике, если не считать публикой груз фотомоделей, которых он возил с собой на личном самолёте на новогодний отдых на Мальдивские острова.

Сейчас у Тарико скорее груз проблем. На понедельник назначено заседание апелляционного суда по иску Ситибанка, представляющего интересы кредиторов Тарико. Скандальный бизнесмен, живущий по принципу "Всех, кому должен, - прощаю", задолжал держателям облигаций уже более 800 млн долл., полученных под залог акций банка. Неподкупный московский арбитраж вынес решение в его пользу, что привело к настоящей буре в судебных инстанциях: теперь похоже, что в апелляции Тарико уже не выдержать. Его юридическая позиция строится на остроумном мнении его юристов - никакого залога не было и нет в природе, а при подписании договоров, где он фигурировал, представители Тарико совершили ошибку. Поэтому ни денег своих, ни акций банка кредиторам не видать. В этой связи заседание суда 19 апреля будет, вероятно, не менее интересным, чем даже Красноярский форум.

https://t.me/banksta/14785

Ага...є така проблемка в Таріко...кредитори 49% банки Руський Стандарт в Московії можуть відтяпати.
Квесторе_поверніться
 
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