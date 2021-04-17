Тяжёлый понедельник Тарико



В дни проведения Красноярского экономического форума особенно заметны те, кто в нынешнем году не приехал в Сибирь поучаствовать. Среди таких бизнесменов - владелец "Русского Стандарта" банкстер Рустам Тарико, который в последнее время избегает появлений на публике, если не считать публикой груз фотомоделей, которых он возил с собой на личном самолёте на новогодний отдых на Мальдивские острова.



Сейчас у Тарико скорее груз проблем. На понедельник назначено заседание апелляционного суда по иску Ситибанка, представляющего интересы кредиторов Тарико. Скандальный бизнесмен, живущий по принципу "Всех, кому должен, - прощаю", задолжал держателям облигаций уже более 800 млн долл., полученных под залог акций банка. Неподкупный московский арбитраж вынес решение в его пользу, что привело к настоящей буре в судебных инстанциях: теперь похоже, что в апелляции Тарико уже не выдержать. Его юридическая позиция строится на остроумном мнении его юристов - никакого залога не было и нет в природе, а при подписании договоров, где он фигурировал, представители Тарико совершили ошибку. Поэтому ни денег своих, ни акций банка кредиторам не видать. В этой связи заседание суда 19 апреля будет, вероятно, не менее интересным, чем даже Красноярский форум.