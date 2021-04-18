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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4721472247234724

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке - дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение
Spring
 
Повідомлень: 331
З нами з: 04.02.14
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  #<1 ... 4721472247234724
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