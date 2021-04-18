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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 кві, 2021 17:39
Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке - дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение
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