Додано: Пон 19 кві, 2021 19:12

Spring написав: Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке ... дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке ... дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение

Я так понимаю сейчас массово начнется проветривание своих рефок))). На самом деле все вовсе не так как Вы пишете. Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут. Проверено лично. Дело в том что по программе Коло друзей имеет значение только самая первая рефералка - все последующие - пустая трата времени - поскольку за все ваши последующие карты будут получать вознаграждение и Вы, и тот человек чья рефералка была самой первой.Так что для получения пенсионки пользоваться рефералкой имеет смысл только в случае если у вас совсем нет карт КоКо или же если вы все свои карты КоКо до этого получали без рефералок.Как-то так... Свою рефку "проветривать" не стану