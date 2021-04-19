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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4722472347244725>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке http://lx4.me/c/BruGAiHB дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение
Востаннє редагувалось Spring в Пон 19 кві, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:23

  Spring написав:Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке - дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение

САме так.
По http://lx4.me/c/M1NMYoaB
платять. Перевірено на практиці.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26

  Spring написав:Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке - дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение

На гарячій лінії підтвердили отримання бонусу за оформлення по реферальному посиланню
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 19:12

  Spring написав:Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке ... дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение

Я так понимаю сейчас массово начнется проветривание своих рефок ;)))). На самом деле все вовсе не так как Вы пишете. Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут. Проверено лично. Дело в том что по программе Коло друзей имеет значение только самая первая рефералка - все последующие - пустая трата времени - поскольку за все ваши последующие карты будут получать вознаграждение и Вы, и тот человек чья рефералка была самой первой.
Так что для получения пенсионки пользоваться рефералкой имеет смысл только в случае если у вас совсем нет карт КоКо или же если вы все свои карты КоКо до этого получали без рефералок.
Как-то так... Свою рефку "проветривать" не стану ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:13

не кидайте тапками....смс по пенсионной можно отключить?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:17

Можно в приложении Форварда, передвинув рычажок смс в состояние выкл по этой карте
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:18

  novichok написав:не кидайте тапками....смс по пенсионной можно отключить?

Мне ее просто не подключили, но можно и отключить (можно переключить на бесплатный пуш в приложении)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:19

  novichok написав:не кидайте тапками....смс по пенсионной можно отключить?

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Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 20:21

всем спасибо
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:САме так.

то уже будет три карти ?

- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?
Goodman
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