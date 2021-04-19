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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4722472347244725

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
103
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:16

  AleksD написав:
  Spring написав:Бонус за оформленную пенсионную Коко (если что, то я не пенсионер, просто 10% на остаток нравится), успешно получен. Механизм оформления такой же, как обычной дебетки. Заказ по рефералке - дождаться звонок горячки и уточненить по телефону, что нужна дебетка, дальше визит в отделение

На гарячій лінії підтвердили отримання бонусу за оформлення по реферальному посиланню

Гарячка все верно говорит, если нужно чтобы точно начислили 50 грн. за пенсионную КОКО, то заказывать нужно по правильной реферальной ссылке:
https://kokocard.forward-bank.com/?utm_source=8275139&utm_medium=ref_prog
По ней и 100 грн. за кредитку дают и 50 за дебитку.
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:20

ukrprom2014 8275139 - Ваш номер в системе Форварда? :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут.
Правильно ли понял?
Получить карту по реферальной ссылке. Затем при оформлении других карт в отделении или точке выдачи без предварительной заявки, всё равно обоим капает кешбек за оформление карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:40

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут.
Правильно ли понял?
Получить карту по реферальной ссылке. Затем при оформлении других карт в отделении или точке выдачи без предварительной заявки, всё равно обоим капает кешбек за оформление карты.

Правильно. Впервые столкнулся с этим прошлым летом, когда пытался по рефке супруги получить кредитку тогда еще с нулем. Мне рефку выплатили а супруге нет. На мой вопрос почему так - пояснили особенности программы. Я потом уточнил у человека чью рефку использовал при получении самой первой дебетовой Коко и он подтвердил что он получил выплату в тот день. Позже по моей рефке дебетку оформляла моя дочь. Спустя какое-то время ей по телепону скунс предложил кредитку с лимитом. Рефка моя не задействовалась. Но на следующий день после получения нею карты по 80,50 получила и она и я. Аналогично после получения на прошлой недели пенсионки я никакую рефку не пользовал. Просто пошел в отделение и получил карту. Тем не менее на следующий день 40,25 мне капнуло. Но единственный момент, который я не знаю как работает - это получение карт в точках выдачи. Просто я и члены моей семьи все карты получали только в отделении. Поэтому за точки ничего не могу сказать. Как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:42

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:САме так.

то уже будет три карти ?

- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?

По Коко пенс кешбек как по дебетке, ещё +300 грн на те же категории и 10% на остаток
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Но единственный момент, который я не знаю как работает - это получение карт в точках выдачи.
так же и работает. Получал в салоне-магазине.
Договор заводит горячка, точка только видает.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:50

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:САме так.

то уже будет три карти ?

- кредитка с кешбеком 1000
- коко дебит с 15к под 15%
- коко пенс с 10% на остаток?
так ?

Ага, тут http://lx4.me/c/M1NMYoaB протестовано.
Квесторе_поверніться
 
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