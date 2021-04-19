Додано: Пон 19 кві, 2021 21:40

MASolomko написав: Flamingo написав: Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут. Если Вы уже ранее получали какую-либо кокошку по рефералке - то для получения пенсионки делать больше ничего не надо - а надо просто идти в отделение и получать карту. 40,25 грн. Вам и так капнут. Правильно ли понял?

Получить карту по реферальной ссылке. Затем при оформлении других карт в отделении или точке выдачи без предварительной заявки, всё равно обоим капает кешбек за оформление карты. Правильно ли понял?Получить карту по реферальной ссылке. Затем при оформлении других карт в отделении или точке выдачи без предварительной заявки, всё равно обоим капает кешбек за оформление карты.

Правильно. Впервые столкнулся с этим прошлым летом, когда пытался по рефке супруги получить кредитку тогда еще с нулем. Мне рефку выплатили а супруге нет. На мой вопрос почему так - пояснили особенности программы. Я потом уточнил у человека чью рефку использовал при получении самой первой дебетовой Коко и он подтвердил что он получил выплату в тот день. Позже по моей рефке дебетку оформляла моя дочь. Спустя какое-то время ей по телепону скунс предложил кредитку с лимитом. Рефка моя не задействовалась. Но на следующий день после получения нею карты по 80,50 получила и она и я. Аналогично после получения на прошлой недели пенсионки я никакую рефку не пользовал. Просто пошел в отделение и получил карту. Тем не менее на следующий день 40,25 мне капнуло. Но единственный момент, который я не знаю как работает - это получение карт в точках выдачи. Просто я и члены моей семьи все карты получали только в отделении. Поэтому за точки ничего не могу сказать. Как-то так...